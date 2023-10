O alta stenograma a dicutiei purtate de primarul Ion Georgescu si denuntatorul Valerica Nicolae arata ca edilul era precaut cand venea vorba de bani, refuzand ofertele. Reamintim ca joi seara, Tribunalul Arges a admis cererea procurorilor DNA si au emis pe numele primarului Mioveniului un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, sub acuzatia de trafic de influenta.Procurorii DNA au la dosar urmatoarea stenograma facuta in urma interceptarii ambientale in urma intalnirii dintre cei doi ... citeste toata stirea