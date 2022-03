Stiri de la IJP

Dus la inchisoare pentru taiere ilegala de lemneO pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare, atat a primit un barbat, in varsta de 60 de ani, din comuna Babana, care a fost judecat pentru taiere ilegala de arbori si furt de material lemnos. Acesta a fost trimis in judecata pentru comiterea a patru acte materiale si a primit cate o pedeapsa pentru fiecare dintre ele. Cumulate condamnarile au ajuns la 4 ani si 6 luni pe care magistratii au dispus sa le execute in penitenciar. Miercuri, politistii ... citeste toata stirea