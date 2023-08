Romania va avea un stoc suficient de gaze naturale in aceasta iarna si nu vor fi probleme in anotimpul rece.Conform ultimelor date furnizate de Ion Sterian, director general Transgaz, Romania are inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi fata de aceeasi data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totala a tarii. Capacitatea totala de inmagazinare a Romaniei este de 3,170 miliarde metri cubi in acest an, cu ... citeste toata stirea