Stoica in locul lui Stoican, la Mioveni!

Conducerea CS Mioveni a luat marti decizia de a il inlocui pe antrenorul principal Flavius Stoican. In locul sau a fost numit, Marius Stoica, antrenor din cadrul clubului, tehnician care a fost responsabil in ultima perioada de Centrul de Copii si Juniori, unde avea si o grupa de copii.Odata cu Stoican, de la echipa au plecat si secundul Bobi Verdes si antrenorul de portari, Emilian Dolha. Toate rezilierile au fost facute pe cale amiabila. Marius Stoica va conduce echipa in perioada urmatoare, ... citeste toata stirea