Un tanar, in varsta de 23 de ani, din Arges, student la Psihologie in cadrul Universitatii Pitesti, s-a sinucis. Studentul a fost gasit luni, 1 mai, spanzurat, in camera de camin in care era cazat, din strada Gheorghe Doja, in Pitesti. Acesta era cunoscut cu depresie si se afla sub tratament dupa ce, saptamana trecuta, a mai avut o tentativa de suicid. Atunci s-a taiat pe maini si a fost internat la Sectia Psihiatrie din cadrul SJU Arges, de unde a foat externat vineri. Dupa cercetarile ... citeste toata stirea