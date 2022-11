Studenta la Medicina gasita moarta!

O tanara in varsta 23 de ani, din comuna Poiana Lacului, a decedat in conditii ce nu au putut fi elucidate de medicii legisti. Bianca Serban era studenta la Facultatea de Medicina Generala din cadrul Universitatii Carol Davila din Bucuresti. A fost gasita moarta duminica seara, in camera de camin in care era cazata. Foto FacebookO fata de exceptie, cu rezultate foarte bune la invatatura, Bianca a vrut sa devina medic. A absolvit Colegiul National Zinca Golescu iar in anul 2018 a promovat ... citeste toata stirea