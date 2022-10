Stufat cu vin

Timpi de preparare:* Timp de preparare: 30 min* Gata in: 30 minIngrediente:* sare, piper* 40 fire ceapa verde* 20 fire usturoi verde* 2 linguri ulei* 1 lingurita faina* 1 pahar de bors, de vin rosu sau 2 linguri de otet* 2-3 linguri bullion* 800 g carne de mielMod de preparare:1. Se spala si se taie carnea de miel in bucati potrivite si se prajesc in ulei, cateva minute pe fiecare parte, pana isi schimba culoarea.2. Se curata ceapa si usturoiul, se spala si se ... citeste toata stirea