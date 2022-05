Suma platita de o multinationala unei romance pentru retragerea plangerii de concediere abuziva

O multinationala data in judecata de o angajata concediata din "motive economice" a platit 25.000 de lei pentru ca angajata sa renunte la proces. In instanta, angajata concediata a aratat ca a fost data afara dupa ce i-a reclamat pe sefii din Romania superiorilor straini. O angajata a unei fabrici multinationale din Pitesti a primit 25.000 de lei pentru a-si retrage din instanta plangerea pentru concediere abuziva formulata impotriva companiei. In procesul de la Tribunalul Arges, angajata a ... citeste toata stirea