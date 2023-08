Supercupa Romaniei deschide noul sezon handbalistic cu spectacol si elan, in format Final 4, anunta Primaria Pitesti.Semifinalele din prima zi, 26 august, vor pune fata in fata echipele cu forte proaspete, ambitii si noutati atractive.CSM Targu Jiu va intalni CSM Bucuresti intr-un joc deschis vitezei si angajamentului, de la 15:00, iar HC Dunarea Braila va juca in a doua semifinala cu vicecampioana CS Rapid Bucuresti, de la 17:30, a mai transmis sursa citata.Finala mica va avea loc de la ... citeste toata stirea