Sustragea telefoane de la petreceri

Aflat la o petrecere, un tanar n-a gasit altceva mai bun de facut decat sa se puna pe furat. Profitand de neatentia unui invitat, i-a luat telefonul. O luna mai tarziu, a sustras telefonul mobil al unui prieten care venise in vizita la el. Politistii au facut perchezitii acasa la suspect, miercuri. Au gasit un contract de la o casa de amanet pentru unul dintre aparate.Ambele plangeri au ajuns in atentia politistilor din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe ... citeste toata stirea