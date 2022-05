Sute de mii de puieti sunt plantati in Muntii Fagaras pentru refacerea zonei distruse din cauza defrisarilor

O noua padure, de la stadiul de samanta pana cand este suficient de puternica sa se descurce singura are nevoie de lucrari timp de minimum sapte ani. In Muntii Fagaras, astfel de lucrari au inceput. Fundatia Conservation Carpathia, in parteneriat cu Asociatia Ocolul Silvic Carpathia, deruleaza aici un amplu proiect de reimpadurire a zonelor distruse in trecut de exploatari barbare. In patru zone de reconstructie ecologica - Groapele, zona afectata atat de taierile neconforme, cat si de un ... citeste toata stirea