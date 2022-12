Sute de pacienti au ajuns la spital, in 48 de ore!

Pe 27 si 28 decembrie, in 48 de ore, la Spitalul Judetean de urgenta Pitesti au ajuns peste 400 de pacienti, la 97 de cazuri fiind necesara internarea. M.S"Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti este locul unde ajung cazurile cele mai grave din Arges si nu numai. In doar 12 de ore, prin mainile a 2 medici si 6-9 asistenti trec peste 150 de pacienti. Vorbim despre pacienti in stare critica, bolnavi care acuza dureri insuportabile, dar si despre persoane care nu ... citeste toata stirea