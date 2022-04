Talharit in fata manastirii!

Profitand de faptul ca un barbat era beat crita, doua femei din Campulung, l-au talharit furandu-i suma de 1.700 de lei. Fapta a fost comisa chiar in fata Manastirii Negru Voda, din localitate. Dumnezeu nu le-a ajutat si au fost prinse la scurt timp! Femeile au fost duse la audieri, una dintre ele ajungand in arest!Un barbat in varsta de 67 de ani, din comuna Mihaesti, a sunat la 112, pe data de 30 martie si a reclamat ca a fost victima unei talharii. Omul sustinea ca a fost atacat de doua ... citeste toata stirea