Un tanar, in varsta de 26 ani, arbitru la categoria I in cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Arges, a murit sambata. Se spune ca Alberto Serban, despre el fiind vorba, a murit in urma unui infarct. Pe langa activitatea sportiva, acesta avea o firma de tractari auto si muncea foarte mult. M.S."In urma cu 2 ore am aflat cu adanca tristete despre vestea mortii subite a camaradului nostru Alberto Serban, la varsta de numai 26 de ani! Inca de mic a fost mereu in preajma echipei noastre de fotbal, ... citeste toata stirea