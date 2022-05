Tanar batut in trafic de un sofer nervos! (video)

Scene incredibile au fost surprinse in cartierul pitestean Gavana de un trecator care a filmat o bataie in trafic. Un sofer furios a lovit un alt participant la trafic . Imaginile au ajuns in spatiul public iar polititii s-au autosesizat. Agresorul a fost retinut, ieri fiind plasat sub control judiciar. Motivul pentru care s-a suparat acesta, este unul de ras!Incidentul a avut loc in 21 mai, de ziua sfintilor Imparati Constantin si Elena, pe strada Stejarului din Pitesti, in jurul orei 11.30. ... citeste toata stirea