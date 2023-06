Un echipaj SMURD de Terapie Intensiva Mobila a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina in Pitesti, pe str.Trandafirilor, in cazul unui tanar de 13 ani, cazut de la etajul doi al unui bloc.Paramedicii ajunsi la locul solicitarii au preluat pacientul, acesta fiind constient, iar in urma monitorizarii il transporta la spital.Tanarul a suferit un traumatism cranio cerebral si un traumatism toracic si se afla sub supraveghere.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier. ... citeste toata stirea