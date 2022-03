Tanar la un pas de moarte, salvat de un medic renumit!

Tanarul ranit grav in accidentul de la Valea Mare Pravat, in luna februarie, a scapat cu viata si s-a intors acasa. Mihai P. de 21 de ani, din Campulung, s-a aflat in coma mai multe zile, la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti. La inceput, medicii nu-i dadeau sanse de supravietuire cu toate acesta, tanarul se afla acasa si este bine, datorita doctorului Alexandru Stoian, medic de chirurgie toracica!Pe 16 februarie, Mihai P. de 21 de ani, din Campulung, conducea un Logan in care mai erau alti ... citeste toata stirea