Tanar medic pitestean, mort in Franta

Un tanar medic pitestean a murit saptamana trecuta in Franta, la Montpelier, in urma unui accident cu bicicleta intr-o statie de tramvai. Traian Savu, in varsta de 44 de ani, medic specialist chirurgie plastica estetica reparatorie si microchirurgie, a avut un accident.Traian Savu, fratele stomatologului Razvan Savu a cazut de pe bicicleta in timp ce se ducea spre gara Saint-Roch din Montpellier, de unde urma sa ia trenul pentru a merge la Spitalul Universitar din Nimes, unde era chirurg si ... citeste toata stirea