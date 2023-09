Dupa 6zile de chinuri inima lui Madalin Stancescu, un tanar in varsta de 30 de ani, din Stalpeni, a incetat sa mai bata. Acesta a fost victima unui grav accident duminica 10 septembrie. Conducea un ATV iar intr-o curba a pierdut controlul vehiculuilui s-a rasturnat si a fost ranit grav. A ajuns la spital in coma. In ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, Madalin a decedat sambatat. Prietenii lui au trasmis sute de mesaje de condoleante."Sper ca in ceruri sa nu existe ATV-uri si motoare, ... citeste toata stirea