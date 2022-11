Tanar mort intr-un bolid de lux!

Accident cumplit, marti seara, la Dobresti! Un Mercedes AMT GTS, scapat de sub control, a lovit un stalp din lemn si a fost proiectat intr-un copac. Impactul a fost atat de puternic incat partea din fata a bolidului de lux s-a rupt in bucati. Pasagerul din dreapta, un tanar de 19 ani, a murit. Soferul, in varsta de 28 de ani, a suferit o fractura la piciorul drept si multiple escoriatii.In urma verificarilor preliminare, efectuate de politistii Formatiunii Rutiere Topoloveni, s-a stabilit ca ... citeste toata stirea