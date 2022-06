Tanar prins sub motostivuitor, in Arges. Utilajul s-a rasturnat in manevra

Un barbat din Arges a suferit leziuni grave fiind prins sub un motostivuitor. Utilajul s-a rasturnat in timp ce muncitorul il manevra. A fost preluat in viata de un echipaj medical, dar n-a mai supravietuit. Accidentul de munca s-a petrecut miercuri, 29 iunie. Victima este un tanar in varsta de 28 de ani."Din primele verificari, s-a stabilit ca un barbat din Curtea de Arges, angajat al unei societati din Albestii de Arges, in timp ce efectua activitati de descarcare a unor profile metalice cu ... citeste toata stirea