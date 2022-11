Tanar retinut pentru incendierea padurii!

Incendiul din padurea Bogati care s-a extins pe zeci de hectare a fost provocat de un tanar care se dusese la furat de lemne. Acesta era insotit de doi minori, unul de 13, altul de 16 ani. Masina cu care voiau sa transporte copacul taiat ilegal a luat foc dupa ce soferul a accelerat-o excesiv. In loc sa stinga focul sau sa ceara ajutor la pompieri, cei trei au fugit si de la autoturism flacarile s-au extins in padure. Tanarul, in varsta de 22 de ani, a fost identificat si, miercuri seara, a ... citeste toata stirea