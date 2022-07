Tanara muscata de vipera. "A vrut sa se spele pe maini in parau si nu a observat sarpele"

La intrarea pe Valea Capra, salvamontistii argeseni si paramedicii SMURD au intervenit vineri seara, 8 iulie, pentru salvarea unei tinere muscate de o vipera, in Muntii Fagaras. UPDATE: "Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a intervenit in comuna Arefu in cazul unei persoane muscate de vipera. Este vorba despre o persoana de sex feminin, in varsta de 29 de ani, care a fost preluata pentru a fi transportata de urgenta la spital. In momentul preluarii, victima era constienta, stabila ... citeste toata stirea