In aceasta dupa-amiaza a fost descoperit cadavrul tanarului disparut luni. Alexandru George Nita, de 28 de ani, din Stefanesti, era cautat de luni, dupa ce familia a anuntat ca a plecat de acasa si nu s-au mai intors. Existau indicii ca intentioneaza sa se sinucida. Masina lui a foat gasita pe malul barajului Budeasa, iar cautarile s-au intensificat in acea zona. Politistii au cerut sprijinul pompierilor si scafandrilor. Trupul a fost gasit in baraj in urma cu putin timp. Se pare ca a murit ... citeste toata stirea