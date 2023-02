Tanarul grabit a rasturnat microbuzul!

In noaptea de marti spre miercuri a fost accident, la Pitesti, in sensul giratoriu de langa Ramada. Un Sandero, condus de un tanar de 19 ani, din Pitesti a lovit un microbuz la volanul caruia era un barbat, in varsta de 54 de ani, din Bradu. In urma impactului microbuzul s-a rasturnat si a cazut, intr-o parte, pe sosea. Din fericire in microbuz era numai soferul nu si calatori. Se pare ca vinovat de coliziune a fost tanarul, de 19 ani, care nu a acordat prioritate. M.S."Din verificarile ... citeste toata stirea