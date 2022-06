Tara unde elevii claselor primare primesc vouchere pentru teme. Experienta unei mame romance

Copiii din scolile primare din Austria primesc, atunci cand considera invatatoarea, cate un "voucher" pentru teme, pe care si-l pot lipi pe caiet in loc de tema din ziua respectiva, insa nu mai mult de sase pe an. Parintii nu au voie sa intervina, iar elevii pot folosi cand doresc respectivele vouchere. Carmen Constantin, o jurnalista din Pitesti stabilita de patru ani cu familia in orasul austriac Linz, are doi copii, iar unul dintre acestia a trecut prin aceasta experienta inedita a ... citeste toata stirea