Editia acestui an a Targului de Craciun Pitesti, care se va deschide in seara Zilei Nationale, de 1 Decembrie, la ora 18:00, vine cu noi surprize, pentru mici si mari: oferta variata si bogata de produse comercializate, divertisment pentru copii, dar si pentru adulti, iar seria de spectacole programate in Piata Primariei si in centrul orasului va crea atmosfera feerica a celei mai frumoase perioade a anului - Sarbatorile de iarna! M.D.In seara de 1Decembrie, deschiderea oficiala a Targului ... citeste toata stirea