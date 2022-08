Tatal si fiica de 11 ani, morti in accident!

Tragedie petrecuta intr-o familie din Arges. In timp ce se intorceau de la mare, tata, mama si fiica au fost victimele unui accident rutier in judetul Prahova, pe DN1. Tata si fiica de 11 ani, au murit, mama se afla in stare grava la un spital din Ploiesti. Cei trei erau din comuna Slobozia, acolo unde locuitorii au fost fost socati cand au aflat despre nenorocire, ieri dimineata.Accidentul a avut loc luni seara, pe DN1, in comuna Paulesti, din judetul Prahova, in jurul orei 21,45. Un sofer, ... citeste toata stirea