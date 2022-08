Tatal si fiica s-au intors acasa in sicriu

Durere fara margini in comuna Slobozia, acolo unde ieri dupa-amiaza urma sa fie aduse trupurile neinsufletite ale tatalui si fiicei lui, morti in accidentul care a avut loc luni seara pe DN 1. In tot acest timp sotia barbatului decedat si mama copilei si-a revenit la spital si cum a deschis ochii a intrebat de starea celor doi.Ieri, locuitorii comunei Slobozia asteptau ca sicriele lui Mihai Stoica si fiica lui Valentina sa ajunga acasa. Familia se pregateste de inmormantarea care va avea loc ... citeste toata stirea