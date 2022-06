Tatal si fiul minor au tabarat pe vecin

Un conflict mai vechi intre doi localnici din comuna Berevoesti a escaladat luni. Cand si-a vazut vecinul trecand pe drum cu masina, un barbat de 37 de ani, a zis ca a sosit momentul rafuielii. Impreuna cu fiul lui, in varsta de 15 ani, barbatul a tabarat pe adversarul lui. L-au lovit si i-au distrus masina. Tatal a ajuns in arest.Scandalul a avut loc luni, pe drumul comunal. Ion P., de 37 de ani, era in stare de ebrietate. L-a vazut pe vecinul lui, in varsta de 31 de ani, care trecea pe drum ... citeste toata stirea