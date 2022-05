Tentativa de omor intr-o familie din Arges. O femeie a fost injunghiata de sotul beat, in timp ce se certau

Un barbat din comuna argeseana Leordeni a fost retinut marti, 10 mai, pentru tentativa de omor, iar, ulterior, arestat sub aceleasi acuzatii. Victima este chiar sotia sa, pe care a injunghiat-o in locuinta familiei. Sangerosul incident a avut loc in noaptea de 9 spre 10 mai. Cei doi soti mai avusesera dispute, dar de data aceasta cearta a degenerat. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de mai multe ori. "In jurul orei 02.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati cu ... citeste toata stirea