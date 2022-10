Tentativa de viol in Lunca Argesului!

Un individ periculos, a agresat o tanara in varsta de 20 de ani, duminica, in Parcul Lunca Argesului. Barbatul a incercat sa o violeze pe fata in toaleta din parc. Barbatul a fost identificat si ridicat ieri dupa-amiaza de politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti. Este recidivist si figureaza in Registrul agresorilor sexuali, avand in trecut infractiuni de natura sexuala.Politistii Biroului de Investigatii Criminale Pitesti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria ... citeste toata stirea