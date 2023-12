Compania CEZ Romania anunta ca in ultima perioada au avut loc tentative de frauda, fiind trimise mesaje false in numele societatii privind plata facturilor. CEZ ii avertizeaza pe clienti sa nu ia in seama decat mesajele personalizate care contin codul de client si suma exacta de plata, care au ca expeditor CEZ VANZARE. M.S."In ultimul timp, am primit sesizari despre primirea unor SMS-uri in numele CEZ Vanzare / CEZ in care se solicita plata facturii prin accesarea unui link. In cazul in care ... citeste toata stirea