Testare gratuita pentru depistarea cancerului de col uterin, la Oarja!

Continua campania de testare gratuita HPV si Babes-Papanicolau, de aceasta data caravana poposeste la Oarja. Unitatea Mobila de Screening va fi luni, 21 noiembrie in fata Primariei Oarja. Se pot prezenta si femei care au domiciliul in alta localitate din Arges, nu este obligatoriu sa fie din Oarja.Pe data de 11 noiembrie, unitatea mobila de testare a fost in comuna Davidesti. Saptamana viitoare va fi la Oarja. "Pe 21 noiembrie, Unitatea Mobila de Screening va ajunge la Oarja, in fata ... citeste toata stirea