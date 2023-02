Testari gratuite pentru femei, la Pitesti

Unitatea Mobila de Screening SCCUT va ajunge pe 13 februarie 2023 la Pitesti, continuand campania de prevenire a cancerului de col uterin"Da! Sunt responsabila de sanatatea mea!" pe care o desfasoara in judetul Arges, in ultimele luni.Femeile cu domiciliul in Pitesti sau in oricare localitate argeseana vor beneficia de testari gratuite Babes - Papanicolau (24 - 29 ani) sau HPV (30 - 64 ani), caravana urmand a fi amplasata in zona Filarmonicii Pitesti, luni, 13 februarie. Testarile vor avea loc ... citeste toata stirea