Teste standardizate in sapte scoli din Arges

Elevii din 7 unitati de invatamant din Arges sustin in aceasta perioada teste standardizate la Limba romana si Matematica, dar si la istorie, proba suplimentara pentru elevii de liceu, de la profilul uman, in cadrul unui program pilot initiat de Ministerul Educatiei.Testele se dau in perioada 30 mai - 10 iunie pentru elevi ai claselor I - VII iar elevii claselor IX - XI vor sustine testele in perioada 30 mai - 8 iunie. In total la nivelul tarii, au fost alese 329 de scoli., iar 7 din ele sunt ... citeste toata stirea