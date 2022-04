Tichetele sociale pentru elevi, distribuite in scoli

In judetul nostru 7.800 de tichete sociale electronice pentru elevi au fost distribuite in 110 unitati de invatamant din Arges. Acestea urmeaza sa fie ridicate de parintii elevilor. De ele beneficiaza copiii inscrisi la cursuri de zi la unitati de invatamant de stat prescolar, primar si gimnazial care provin din familii cu un venit mediu net lunar de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara. Ajutorul financiar are ca scop prevenirea abandonului scolar."Tichetele sociale electronice ... citeste toata stirea