Tineri incarcerati, in masina rasturnata!

Doi tineri din Arges au ramas ieri, incarcerati si au fost eliberati de pompieri dupa ce s-au rasturnat cu masina, in padure, pe drumul care face legatura intre Pitesti si comuna Babana. Din fericire au scapat cu viata, dar au ajuns amandoi la spital.Accidentul a avut loc pe DJ 703 E , in comuna Babana, in zona padurii. Masina, un Ford condus de Elena E., de 19 ani, din comuna Babana, se indrepta catre Pitesti. La un moment dat soferita a pierdut controlul volanului.Autoturismul s-a ... citeste toata stirea