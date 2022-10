Titlul la Viteza in Coasta se decide la Poiana Brasov!

Cei mai buni piloti din Romania se vor intrece in acest week-end la etapa finala din Campionatul National de Viteza in Coasta pe drumul care leaga municipiul Brasov de Poiana Brasov.104 piloti vor lua startul sambata dimineata in primele manse la Trofeul Audi Brasov, runda in care se va decide si cel mai important titlu ramas inca in joc, cel de la Categoria I, acolo unde 93 de piloti au concurat de-a lungul anului. Duelul decisiv se va da intre Alexandru Pitigoi si Costel Casuneanu. Pentru ... citeste toata stirea