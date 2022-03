Tone de deseuri stranse din Barajul Golesti

Cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea a demarat diverse activitati in care au fost implicati elevi si cetateni. Una dintre ele este curatarea de deseuri a lacului de acumulare Golesti, acolo de unde s-a strans peste o tona de gunoaie.Destinate in primul rand alimentarii cu apa a populatiei si animalelor, precum si pentru asigurarea igienei si sanatatii populatiei, apele subterane au importanta strategica. Utilizarea lor si in alte scopuri se realizeaza ... citeste toata stirea