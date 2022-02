Tot mai aproape de play-off!

Farul Constanta - FC Arges 0-1(0-0) A marcat: Latovlevici(min.89)FC Arges a obtinut o victorie foarte importanta in lupta pentru play-off, in confruntarea de luni seara, din deplasare, cu Farul Constanta, una dintre contracandidatele la intrarea in Top 6. Pitestenii s-au impus cu 1-0, gratie reusitei lui Iasmin Latovlevici din minutul 89.Alb-violetii au facut un joc foarte bun din punct de vedere tactic, apararea pitesteana achitandu-se cu brio de sarcinile trasate.Antrenorul Andrei ... citeste toata stirea