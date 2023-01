Tot mai aproape de retrogradare!

FC Arges se afunda si mai mult in subsolul clasamentului dupa ce a pierdut cu 0-2, confruntarea de duminica, de pe propriul teren, cu FC Botosani, din runda cu numarul 23 din Superliga Superbet.Prestatia celor doua echipe a fost influentata de starea gazonului, unul destul de greu, pe alocuri plin de noroi. Moldovenii s-au adaptat mai bine la suprafata de joc si au dictat ritmul inca din primul minut. Oaspetii au inceput partida in forta, trecandu-si in cont o ocazie mare de gol prin Roman II. ... citeste toata stirea