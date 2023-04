FC Arges si-a complicat si mai mult situatia in clasament dupa ce a pierdut cu 1-2, confruntarea de sambata, din deplasare, cu FC Hermannstadt, din runda cu numarul 5 a play-out-ului Superligii Superbet. Pitestenii au facut o prima repriza foarte slaba si au incasat doua goluri, Limaj(min.11) si Paraschiv(min.38) marcand in urma unor greseli ale defensivei alb-violete. Dupa pauza, Argesul a redus din handicap prin Koubemba(min.61), insuficient insa pentru a pleca cu un punct. In urma acestui ... citeste toata stirea