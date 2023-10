O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit duminica dupa ce s-a rasturnat cu tractorul intr-o rapa in comuna Calinesti, satul Ciocanesti.Au intervenit pompierii de la Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de interventie, o autospeciala de descarcerare si un echipaj SMURD de Terapie IntensivaEchipajele ajunse la locul solicitarii au identificat o persoana care, din pacate, nu prezinta semne vitale, anunta reprezentantii ISU Arges.Persoana decedata este de sex feminin, in varsta de ... citeste toata stirea