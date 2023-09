In ziua de 05 septembrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Stalpeni au depistat un barbat de 59 de ani, din Mihaesti, care transporta material lemnos cu o autoutilitara, pe DN 73, in comuna Darmanesti, fara a detine documente care sa ateste provenienta legala sau documente de insotire a transportului. M.D.Cu sprijinul unui specialist silvic, s-a stabilit ca in mijlocul de transport se afla cantitatea de 2 mc lemn foc, de esenta fag.Ca urmare a abaterii, barbatul a fost sanctionat ... citeste toata stirea