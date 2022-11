Transportul metropolitan, prima realizare majora a Pitestiului

In acest an, bugetul municipiului Pitesti a fost mai mare cu 47,09 % fata de bugetul pe anul 2021 si cu 63,52% mai mare decat in urma cu 2 ani, se arata intr-un raport facut de primarul Cristian Gentea la doi ani de la alegerea in functie.Concret in 2022, autoritatile locale au avut de gestionat 744.627.000 lei. "Din bugetul local, am finantat servicii pentru cetateni cu 66,43% mai mult decat in 2021, iar sumele alocate pentru finantarea obiectivelor de investitii sunt cu 104% mai mari fata ... citeste toata stirea