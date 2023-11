De astazi, 3 noiembrie 2023, serviciul de transport public din Pitesti este accesibil, oficial, si pe hartile Google. M.D.Oricine intra pe Google Maps si vrea sa vada cum ajunge dintr-un loc in altul, folosind transportul public, va primi informatiile dorite, integrate in aceasta aplicatie. Pot fi gasite variantele de transport public atat pentru orasul Pitesti, cat si pentru localitatile in care opereaza societatea Publitrans 2000.Astfel, se poate planifica o calatorie din punctul A in ... citeste toata stirea