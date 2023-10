In perioada 23-31 octombrie, in baza buletinului de avertizare numarul 19 din 12.09.2023, emis de Unitatea Fitosanitara Arges, Societatea Salpitflor Green SA va executa tratamente fitosanitare prin stropiri cu mijloace terestre impotriva daunatorilor la plante (tratament de iarna, etapa a II-a) la arborii si arbustii din parcuri/gradini publice/aliniamente stradale si in zonele verzi din Pitesti. M.D.Tratamentele se fac pentru combaterea formelor hibernante de daunatori, cand temperaturile ... citeste toata stirea