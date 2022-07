Trei ani cu suspendare dupa ce a ucis doi oameni!

Pedeapsa incredibila pentru o soferita in varsta, de 19 ani, care a condus fara permis si a ucis doi oameni. Soferita inconstienta a pus in pericol si viata propriei fiice, o fetita in varsta de 2 ani pe care o avea in masina cand a avut loc impactul, iar minora a fost ranita. iAvand in vedere faptele comise de inculpata, judecatorul a dat dovada de o clementa de neinteles. A condamnat-o pe tanara la 3 ani inchisoare cu suspendare. Sentinta a fost atacata de procurorul de caz si de rudele celor ... citeste toata stirea