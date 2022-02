Trei baruri inchise de autoritati

La sfarsitul saptamanii trecute, jandarmii argeseni au desfasurat mai multe actiuni punctuale pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale, fie independent, fie in cooperare cu Politia. In urma acestor actiuni au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 26.000 de lei.In zilele de 12 si 13 februarie, a.c., un numar de trei societati comerciale cu domeniul de activitate bar din Pitesti, Mioveni si Campulung au fost inchise temporar pe o perioada de 30 de ... citeste toata stirea